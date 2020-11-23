На стадионы АПЛ со 2 декабря могут вернуться болельщики

Правительство Великобритании сегодня, 23 ноября, объявило о снятии полного карантина из-за коронавируса со 2 декабря.



По сообщениям BBC, страну поделят на регионы трёх степеней риска. В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4000 человек. До 2000 болельщиков будут допущены в зоны второго уровня, но 0 — в зоны третьего. Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон сегодня выступит по телевидению с соответствующим заявлением.



Руководство АПЛ пока никак не комментирует данную новость, но ожидается, что подобные послабления затронут профессиональный спорт, в том числе и матчи английской Премьер-лиги.



Последний раз болельщики присутствовали на матчах АПЛ в марте.

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