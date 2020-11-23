Индзаги: у «Зенита» всё больше игроков возвращается в состав, «Лацио» надо подготовиться

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 24 ноября.
«Мы использовали очень много энергии в матче против „Кротоне“, мы хотим добиться выхода в 1/8. Для нас будет очень важный матч. У „Зенита“ сейчас всё больше игроков возвращаются в состав, нам нужно хорошо подготовиться.
Мы не знаем пока окончательных результатов наших тестов на коронавирус. Что касается капитанской повязки Луиса Альберто, он показывает, что последние годы играет важную роль в жизни нашего клуба, он заслуживает призвания.
Я сам себе задал вопрос, хочу ли я победы «Боруссии» Дортмунд завтра, так и не нашёл ответа. Никто не знает, какой путь для нас лучше. Мы должны быть зациклены на себе и показывать то, что мы умеем на поле.
Я никак не хочу комментировать то, что нас многие считают аутсайдерами в Лиге чемпионов. Нам такое часто говорят, но чем меньше, конечно, говорят, тем лучше", — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата».
- 23 ноября 2020
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