Маркизио: сейчас «Лацио» находится в лучшей форме, чем перед первым матчем с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от следующего матча питерского клуба в Лиге чемпионов. В матче 4-го тура «Зенит» сыграет в гостях с «Лацио». Эта встреча состоится завтра, 24 ноября.
«Очень хотел приехать на эту игру в Рим, но, к сожалению, в Италии сейчас нельзя перемещаться между городами. Что касается матча, то я думаю, что для «Зенита» он будет сложнее, чем первый в Петербурге. Сейчас «Лацио» находится в лучшей форме, чем три недели назад, плюс вернулся в строй Иммобиле, который не играл на «Газпром Арене». Он тоже успел набрать хорошие кондиции», — цитирует Маркизио «Матч ТВ».
После трёх туров «Лацио», набрав 5 очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьей строчке располагается «Брюгге» (4).
- 23 ноября 2020
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