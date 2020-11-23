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Сульшер: Хендерсон хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Сульшер: Хендерсон хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Башакшехиром» оценил перспективы резервного вратаря манкунианцев Дина Хендерсона.

«Дин Хендерсон хочет остаться в „Манчестер Юнайтед“ и играть только за нас.

Я не вижу проблемы в том, что он до Рождества может сыграет только одну игру. В ближайший месяц у нас невероятное количество игр. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что завтрашний матч может быть для Дина последним в этом году.

Он вернулся к нам летом. Хендерсон очень хорошо тренируется, на тренировках он растёт как игрок. По моему мнению, он тренируется с одним из лучших вратарей в мире. У него есть потенциал в будущем самому стать одним из лучших», — приводит слова норвежца Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.

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