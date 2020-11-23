Сульшер: Хендерсон хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Башакшехиром» оценил перспективы резервного вратаря манкунианцев Дина Хендерсона.
«Дин Хендерсон хочет остаться в „Манчестер Юнайтед“ и играть только за нас.
Я не вижу проблемы в том, что он до Рождества может сыграет только одну игру. В ближайший месяц у нас невероятное количество игр. Поэтому я совершенно не согласен с тем, что завтрашний матч может быть для Дина последним в этом году.
Он вернулся к нам летом. Хендерсон очень хорошо тренируется, на тренировках он растёт как игрок. По моему мнению, он тренируется с одним из лучших вратарей в мире. У него есть потенциал в будущем самому стать одним из лучших», — приводит слова норвежца Sky Sports.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 23 ноября 2020
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:11
-
20:02
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:31
-
19:28
-
19:17
-
19:13
-
19:06
-
19:03
-
18:58
-
18:53
-
18:49
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:54
-
17:47
-
17:44
-
17:42