Мурзагулов: падение «Уфы» головокружительное, но тренерская мысль видна, работаем дальше

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал результат матча 15-го тура группового этапа Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).
«Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счёт на табло. Конечно, когда мячик в трёх метрах от ворот и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить. Я сегодня в раздевалку зашёл, с командой поговорил. Нам надо поработать в межсезонье, падение, конечно, головокружительное — с места в еврокубках на последнее место.
Парни всё понимают: у нас вчера на тренировке ребята столкнулись и разбили головы. Все хотят остаться в РПЛ. Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает всё, кроме результата. Уверен, всё будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 ноября 2020
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