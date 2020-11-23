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Рахимов: «Уфе» нужно наладить моменты, из-за которых мы получаем голы

Рахимов: «Уфе» нужно наладить моменты, из-за которых мы получаем голы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).

«В первую очередь нам нужно наладить такие моменты, из-за которых мы получаем голы. Если мы будем невнимательно играть и так просто давать сопернику забивать голы, то всегда тяжело отыгрываться. Так было и в прошлом матче.

По самоотдаче к команде невозможно предъявить претензии, и выглядели мы достаточно мобильно. Но надо признать, что у нас не хватает мастерства и класса, поэтому мы и не можем реализовать те моменты, которые были. Я уже сказал футболистам об этом. Нужно ужесточать дисциплину и использовать то, что у нас есть», — приводит слова Рахимова сайт телеканала «Матч ТВ».

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