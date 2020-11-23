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«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ

«Бёрнли» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч 9-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Бёрнли» и «Кристал Пэлас» на матч 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в городе Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур». Начало матча — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Гудмундссон, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд, Родригес.

Запасные: Пикок-Фаррел, Бардсли, Лонг, Питерс, Брэйди, Выдра, Барнс.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, ван Аанхольт, Данн, Куйяте, Эзе, Макартур, Ридевальд, Таунсенд, Батшуайи, Айю.

Запасные: Батлэнд, Кэхилл, Митчелл, Сако, Шлупп, Уорд, Бентеке.

Подопечные Шона Дайча набрали два очка и занимают 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) — на девятом месте.

Проморолик матча «Бёрнли» — «Кристал Пэлас»:

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