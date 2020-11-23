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Томас Тухель: матч «ПСЖ» с «Лейпцигом» можно сравнить с финалом

Томас Тухель: матч «ПСЖ» с «Лейпцигом» можно сравнить с финалом
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг». Немецкий специалист посетовал на нестабильность команды. В минувшие выходные «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3 в матче Лиги 1, хотя выигрывал со счётом 2:0.

«Не знаю, почему в матчах так быстро всё меняется. В матчах с „Манчестер Юнайтед“, „РБ Лейпциг“ и „Монако“ мы теряли концентрацию во вторых таймах. В Лейпциге действовали неудачно в первом тайме. Такое случается. Так как мы проиграли и „Манчестер Юнайтед“, сейчас мы оказались в ситуации, которую можно сравнить с финалом», — цитирует Тухеля RMC.

«ПСЖ» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав три очка. «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг» набрали по шесть очков. Турнирную таблицу замыкает «Истанбул Башакшехир» (3).

Тухель прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Монако»
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