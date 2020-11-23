Гвардиола: не собираюсь говорить, что «Манчестер Сити» не нужен Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении нападающего «горожан» Серхио Агуэро после продолжительной травмы.



«Не собираюсь говорить, что нам не нужен Агуэро. Важный игрок для „Манчестер Сити“. Но Серхио уже 32 года, он пять месяцев отсутствовал из-за тяжелой травмы. Он вернулся, отыграл 50 или 55 минут и снова получил травму. Мы хотим видеть его как можно раньше на поле. Я очень этого хочу, но нужно убедиться, чтобы Серхио был в форме.



Мы должны быть осторожны и убедиться, что он не получит травму сразу после возвращения. Нам всем необходимо поймать правильный момент, чтобы снова выпустить его на поле. Надеюсь, это уже скоро случится и он сможет поддерживать себя в форме, чтобы играть в большом количестве матчей», — приводит слова испанца Sky Sports.



В этом сезоне Серхио Агуэро провёл два матча в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями. На его счету один мяч в одном матче Лиги чемпионов.



Контракт аргентинца с «горожанами» заканчивается 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Агуэро в € 42 млн.