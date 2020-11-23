Уилфрид Заха пропускает матч с «Бёрнли» из-за положительного теста на коронавирус

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон объяснил отсутствие нападающего «орлов» Уилфрида Заха в заявке на матч 9-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли».
«К сожалению, у Уилфрида Заха оказался положительный тест на коронавирус, поэтому он самоизолируется и ждёт результатов следующего теста. Уилфрид не чувствует себя плохо, но, к сожалению, тест оказался положительным. Он следует специальному регламенту, обязывающему его изолироваться», — приводит слова 73-летнего англичанина Sky Sports.
В этом сезоне на счету 28-летнего ивуарийца 5 голов в восьми матчах АПЛ.
Подопечные Роя Ходсона набрали 13 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (2) — на 19-м месте.
Матч «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» пройдёт сегодня, 23 ноября. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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