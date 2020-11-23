Защитник «Севильи» Эскудеро: в матче с «Краснодаром» покажем нашу силу
Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром».
«Лига чемпионов — серия матчей, где мы стараемся показывать лучшую игру. Завтра мы как раз и покажем нашу силу. У нас большое желание, будет очень красивая игра, и мы это покажем людям. Про встречу, которая прошла два года назад, мы уже забыли. Завтра всё будет с чистого листа.
Наша цель на завтра — сконцентрироваться и придерживаться своей игры. Самое важное — выиграть. Не важно количество очков и прочее, что у нас есть на данный момент», — передаёт слова Эскудеро корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Матч «Краснодар» — «Севилья» состоится завтра, 24 ноября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск.
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