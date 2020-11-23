Семак: Дриусси и Азмуну только предстоит набрать форму

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов не прилетел на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».
«Самый важный матч — следующий. На данный момент есть только один матч, о котором мы думаем. Все, что должны делать, — сконцентрироваться, чтобы добиться победы в завтрашнем матче.
К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле. К сожалению, пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись с проблемами и повреждениями. Караваева заменили в прошлом матче, он получил повреждение. Вендел приехал с повреждением из олимпийской сборной. У Кругового был сомнительный тест, он начал заниматься по индивидуальной программе.
Магомед Оздоев также приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Эти футболисты не прилетели. Плюс Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой, им только предстоит набрать форму", — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
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