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Семак: Дриусси и Азмуну только предстоит набрать форму

Семак: Дриусси и Азмуну только предстоит набрать форму
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов не прилетел на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».

«Самый важный матч — следующий. На данный момент есть только один матч, о котором мы думаем. Все, что должны делать, — сконцентрироваться, чтобы добиться победы в завтрашнем матче.

К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле. К сожалению, пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись с проблемами и повреждениями. Караваева заменили в прошлом матче, он получил повреждение. Вендел приехал с повреждением из олимпийской сборной. У Кругового был сомнительный тест, он начал заниматься по индивидуальной программе.

Магомед Оздоев также приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Эти футболисты не прилетели. Плюс Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой, им только предстоит набрать форму", — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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