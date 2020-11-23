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Сергей Семак: «Лацио» умеет контролировать мяч, но самое важное — это голы

Сергей Семак: «Лацио» умеет контролировать мяч, но самое важное — это голы
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».

«Конечно, «Лацио» умеет контролировать мяч, когда это нужно, обладает очень опытным составом, есть много футболистов с хорошим списком матчей и клубов. Они умеют контролировать мяч, умеют играть в быстрых атаках. Всё зависит от того, насколько соперник позволяет это делать. Всё зависит от нас, насколько сможем играть активно и агрессивно, чтобы мешать контролировать мяч. Но, в любом случае, контроль мяча — не главное. Самое важное — забитые мячи и победы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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