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М. Кержаков — о шансах «Зенита» на выход в плей-офф ЛЧ: стараемся думать только о хорошем

М. Кержаков — о шансах «Зенита» на выход в плей-офф ЛЧ: стараемся думать только о хорошем
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио».

«Неплохо себя чувствую. Ребятам, которые выступают за сборные, немножко потяжелее, но в целом у нас неплохое состояние, функциональная готовность на хорошем уровне. В целом непросто, но, думаю, футболистам из других команд тоже нелегко.

Иммобиле — тот нападающий, который не нуждается в представлении. Высококлассный форвард, с очень хорошим открыванием за спину. Разбор у нас впереди, мы ещё поговорим. Но каждый из нас смотрит матчи «Лацио», Серию А, поэтому знаем его сильные стороны.

Завтра будет немножко другой матч, поскольку в первом отсутствовала часть их футболистов, они играли немножко вторым номером. Будем настраиваться на то, что завтра нас ждет совершенно другой матч. Выход из группы? Стараемся думать только о хорошем. А после матча узнаем, что будет», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Зенит» состоится завтра, 24 ноября, в Риме (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.

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