Денис Глушаков: чтобы выиграть в матче с «Уфой», нужна полная самоотдача

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).



«В Уфе всегда тяжело. Чтобы выиграть, нужна полная самоотдача. Плюс в это время года — ветер, мороз, вот это вот всё. Так что это трудная победа, плюс три очка, идём дальше!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, «Химки» одержали уже вторую победу подряд. В матче 14-го тура подмосковный клуб со счётом 2:0 обыграл казанский «Рубин». «Уфа» в пяти последних матчах набрала лишь одно очко. Подмосковные «Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (7) по-прежнему на 16-м, последнем месте.

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