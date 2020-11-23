Карим Бензема может пропустить матч Лиги чемпионов с «Интером»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Marca.



Сегодня, 23 ноября, французский форвард тренировался отдельно от остальной команды. Напомним, Бензема пропустил матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1) из-за повреждения, которое получил в матче с «Валенсией» (1:4).



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября в Милане (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Мадридский «Реал» набрал в 3 матчах 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются мёнхенгладбахская «Боруссия» (5) и донецкий «Шахтёр» (4).