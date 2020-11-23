Карим Бензема может пропустить матч Лиги чемпионов с «Интером»
Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Marca.
Сегодня, 23 ноября, французский форвард тренировался отдельно от остальной команды. Напомним, Бензема пропустил матч 10-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1) из-за повреждения, которое получил в матче с «Валенсией» (1:4).
Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» состоится 25 ноября в Милане (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Мадридский «Реал» набрал в 3 матчах 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы В. «Интер» (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются мёнхенгладбахская «Боруссия» (5) и донецкий «Шахтёр» (4).
Рекомендуем вам
- 23 ноября 2020
-
23:52
-
23:33
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:59
-
22:47
-
22:29
-
22:22
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
21:50
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:25
-
20:21
-
20:11
-
20:02
-
19:50
-
19:48
-
19:44
-
19:32
-
19:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам