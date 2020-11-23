Главный тренер «Бёрнли»: главный талисман команды — наш вратарь

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал победу команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0).



«Сегодня мы создали два или три стопроцентных момента, но забили всего один мяч. Перед матчем было немного нервно, потому что до сегодняшнего дня у нас не было ни одной победы в нынешнем сезоне АПЛ. Нам надо было выиграть, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом.



Мы знали, что у «орлов» есть люди, которые умеют наносить хорошие удары с дальних расстояний. Ник Поуп сделал хороший сейв в первом тайме, но в конце матче его спасение было блестящим. Он наш главный талисман.



У нас есть ещё игроки, которые возвращаются после травм. Сегодня, к сожалению, мы потеряли Робби Брэйди. Но это даёт больше шансов другим игрокам. У нас есть группа игроков, которая может проявить себя, пока Робби будет восстанавливаться. У «Бёрнли» было трудное начало сезона, но мы потихоньку выправляем ситуацию», — цитирует Дайча BBC.



Единственный гол в матче забил нападающий «Бёрнли» Крис Вуд.

Видео единственного гола в матче:

Подопечные Шона Дайча набрали пять очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) — на десятом месте.