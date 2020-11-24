Федотов – о красной Чорлуке: Сухой, Сухина. Может, тут больше общего, чем буквы фамилии?

Известный российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал», который завершился со счётом 1:0. В первом тайме арбитр удалил за вторую жёлтую карточку защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку.

«Гол Зе Луиша на 63-й минуте отменён верно – молодцы, отмотали назад, увидели нарушение. Но почему тогда так не сделали в Екатеринбурге, когда «Урал» забивал с нарушением правил «Спартаку»?

Но большего внимания заслуживает удаление Чорлуки. Перед матчем у него были две жёлтые, на 21-й минуте он получает первую в этой игре (и третью в чемпионате), а на 45+2 Чорлука фолил на красную, но получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Разница проста – если бы Сухой показал прямую красную, то Чорлука бы пропустил следующий матч, но карточки у него не сгорели. А так Сухой ему откровенно помог. Сухой, Сухина… Может, тут гораздо больше общего, чем три буквы в фамилии?

Что касается момента на 59-й с Ломовицким, то там был нормальный контакт, это не 11-метровый удар. На 70-й минуте только на повторе мы можем увидеть, что 11-метровый в ворота «Арсенала» назначен верно – это видео-11метровый удар. Его сложно увидеть судье на поле, понять, но VAR вмешался, увидели, что ногу игроку «Локо» подбивали", — сказал арбитр корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.