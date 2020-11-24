Федотов – о красной Чорлуке: Сухой, Сухина. Может, тут больше общего, чем буквы фамилии?

Известный российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал», который завершился со счётом 1:0. В первом тайме арбитр удалил за вторую жёлтую карточку защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуку.
«Гол Зе Луиша на 63-й минуте отменён верно – молодцы, отмотали назад, увидели нарушение. Но почему тогда так не сделали в Екатеринбурге, когда «Урал» забивал с нарушением правил «Спартаку»?
Но большего внимания заслуживает удаление Чорлуки. Перед матчем у него были две жёлтые, на 21-й минуте он получает первую в этой игре (и третью в чемпионате), а на 45+2 Чорлука фолил на красную, но получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Разница проста – если бы Сухой показал прямую красную, то Чорлука бы пропустил следующий матч, но карточки у него не сгорели. А так Сухой ему откровенно помог. Сухой, Сухина… Может, тут гораздо больше общего, чем три буквы в фамилии?
Что касается момента на 59-й с Ломовицким, то там был нормальный контакт, это не 11-метровый удар. На 70-й минуте только на повторе мы можем увидеть, что 11-метровый в ворота «Арсенала» назначен верно – это видео-11метровый удар. Его сложно увидеть судье на поле, понять, но VAR вмешался, увидели, что ногу игроку «Локо» подбивали", — сказал арбитр корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
- 24 ноября 2020
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24
-
06:04
-
05:44
-
05:27
-
04:45
-
04:20
-
03:38
-
03:18
-
02:57
-
02:27
-
02:09
-
01:29
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:30
-
00:15
- 23 ноября 2020
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:47
-
22:29
-
22:22
-
22:08