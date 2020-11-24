Арбитр Федотов: видимо, на 92-й минуте игрока «Зенита» удалять можно, а на 77-й – нет

Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу арбитра на матче 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит» (2:2). Федотов раскритиковал работу Сергея Карасёва.

«Самый резонансный матч тура, работал в Грозном Карасёв, а на VAR был Васильев. Первый тайм Карасёв провёл идеально, а вот по второму у меня очень много вопросов. Давайте начнём с 11-метрового: 49-я минута – игрок «Зенита» выпрыгивает вверх, а футболист «Ахмата» просто идёт в него. Прошло минуты четыре, и тут 11-метровый. Что он там нашёл? А дальше вообще происходят непонятные вещи: неудаление Ракицкого на 77-й минуте с показом второй. Если это фол, то должна быть вторая жёлтая. На 80-й и 87-й тоже непонятные моменты с 99-м номером хозяев – Садулаевым. На 80-й он сыграл грубо, что помощник Карасёва Гаврилин и пытался объяснить Сергею. Это должна была быть жёлтая карточка. На 87-й Садулаев прыгал в игрока «Зенита» – это точно жёлтая, но Карасёв, находясь в двух метрах, ничего не показал. На 90+2 он всё-таки показал Ракицкому красную. Видимо, на 92-й удалять игрока «Зенита» можно, а на 77-й – нет.

К Карасёву по этой игре большие вопросы, тут и полиграфа никакого не надо. Эту игру сделал он, и нам пора перестать говорить, что это наш топ-арбитр. В матче с «Зенитом» он просто творил дичь. Почему игроки «Ахмата» не получили ни одной жёлтой, хотя должны были, а у игроков «Зенита» их целых три? Может, Карасёв тоже на ставках играет?" — сказал арбитр корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.