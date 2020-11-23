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Вратарь «Вест Бромвича» прокомментировал момент с пенальти в матче с «МЮ»

Вратарь «Вест Бромвича» прокомментировал момент с пенальти в матче с «МЮ»
Футбол / Англия 0

Вратарь «Вест Бромвич Альбион» Сэм Джонстон высказал мнение по поводу назначенного пенальти в ворота его команды в матче с «Манчестер Юнайтед». Одиннадцатиметровый со второй попытки реализовал полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш.

«Сэм Джонстон лишил себя хорошего сейва с пенальти, сместившись до удара. Может, имеет смысл разрешить вратарям перемещаться в пределах вратарской?» — написал один из пользователей «Твиттера».

«А нападающим нужно запретить подпрыгивать перед ударом», — ответил на сообщение болельщика Джонстон.

Фото эпизода можно увидеть на странице вратаря «дроздов» в «Твиттере».

«Вест Бромвич» в девяти матчах набрал три очка и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (13) — на 9-м месте.

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