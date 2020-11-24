Игроков «Лацио» могут оштрафовать за видео, сделанное в самолёте во время турбулентности

Футболистов «Лацио» могут оштрафовать за видео, которое они снимали и выкладывали в социальных сетях во время полёта на матч Серии А с «Кротоне» (2:0), утверждает Calciomercato.

Во время паузы на матчи сборных «Лацио» обзавёлся новым самолётом. Первый полёт самолёта Boeing 737 получился нервным из-за сильной турбулентности. После матча с «Кротоне» форвард «Лацио» Чиро Иммобиле признался, что он и его одноклубники сильно перепугались. Впрочем, по словам Иммобиле, некоторые футболисты «Лацио» веселились на борту, будто оказались на американских горках.

Назад римляне возвращались на коммерческих авиалиниях из-за закрытия аэропорта.

Вскоре в социальных сетях появились видеоролики, сделанные на борту. После этого руководство клуба запустило внутреннее расследование. Теперь авторов видео могут оштрафовать.