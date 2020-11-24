Полузащитнику «Милана» Кессье выбили зуб в матче с «Наполи»
Полузащитник «Милана» Франк Кессье лишился зуба в матче 8-го тура Серии А с «Наполи». Как сообщает Milan TV, легионер «Милана» потерял зуб после удара Маттео Политано локтем в лицо. Инцидент произошёл ещё в первом тайме, после удара у ивуарийца пошла кровь, но врачи сумели поставить его на ноги.
23-летний африканец отыграл весь матч и помог своей команде одержать победу со счётом 3:1. На следующее утро ему пришлось обратиться к дантисту, чтобы решить проблему с зубом.
В текущем сезоне Кессье принял участие в 14 матчах во всех турнирах и забил два мяча.
«Милан» после победы в матче с «Наполи» набрал 20 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Миланцы опережают «Сассуоло» на два очка. «Наполи» (14) занимает шестое место.
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