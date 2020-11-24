16-летний форвард «Боруссии» Д: ничего не могу поделать с тем, что хорошо играю в футбол

16-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, ставший самым молодым дебютантом в истории немецкой Бундеслиги, поделился впечатлениями от дебюта.



«Я ничего не могу поделать с тем, что хорошо играю в футбол. Тот, кто усерднее работает, в конце концов получает вознаграждение. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Если у вас есть мечта, вы должны преследовать её, как лев.



Мы с Рейной никогда не разговаривали, потому что он не говорил по-немецки, а у меня были проблемы с английским. Но на поле мы понимали друг друга. Это было невероятно», — приводит слова Мукоко Goal.com со ссылкой на DAZN.

В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. Мукоко дебютировал за основную команду «Боруссии» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2).