16-летний форвард «Боруссии» Д: ничего не могу поделать с тем, что хорошо играю в футбол

16-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, ставший самым молодым дебютантом в истории немецкой Бундеслиги, поделился впечатлениями от дебюта.
«Я ничего не могу поделать с тем, что хорошо играю в футбол. Тот, кто усерднее работает, в конце концов получает вознаграждение. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом. Если у вас есть мечта, вы должны преследовать её, как лев.
Мы с Рейной никогда не разговаривали, потому что он не говорил по-немецки, а у меня были проблемы с английским. Но на поле мы понимали друг друга. Это было невероятно», — приводит слова Мукоко Goal.com со ссылкой на DAZN.
В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. Мукоко дебютировал за основную команду «Боруссии» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2).
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