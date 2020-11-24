Фабрегас высказал идеи, как играть по схеме 4-4-2 против аналогичной расстановки

33-летний испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выступил в роли тренера в «Твиттере», выразив мнение об игре с расстановкой 4-4-2 против аналогичной схемы соперников на примере матча 9-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» (1:0).
«Если вы тренер и играете по схеме 4-4-2 против аналогичной расстановки, как в матче «Бёрнли»- «Кристал Пэлас», то возможны следующие варианты:
1) Я иду ва-банк, ориентируюсь на соперника и смотрю, кто продержится дольше.
2) Я играю более прагматично, защищаюсь глубже, закрываю пространство и пытаюсь контратаковать.
3) Предлагайте свои идеи», — написал полузащитник в «Твиттере».
Один из пользователей предложил: «Я просто выпущу Сеска на поле и дам ему грёбаный мяч», на что Фабрегас в шутку ответил: «Верное решение».
Ещё один вариант, вызвавший смех у Фабрегаса, звучал следующим образом: «Ныряем в штрафной и ждём, пока VAR назначит пенальти».
Видео единственного забитого мяча в игре «Бёрнли» — «Кристал Пэлас» доступно на «Чемпионате».
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