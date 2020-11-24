Нуну Эшпириту Санту: возвращение болельщиков — главное желание сейчас

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал игру своей команды в матче девятого тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1).
«Это был хороший матч, обе команды показали качественный темп. Мы играли очень хорошо. Надо сказать, и „Саутгемптон“ играл замечательно. У них отличные игроки и отличный тренер. Мы закончили матч в атаке, и я очень рад тому, как мы отреагировали на пропущенный гол», — приводит слова Нуну ВВС.
Кроме того, наставник «Вулвз» прокомментировал новость о том, что на стадионы английской Премьер-лиги могут вернуться болельщики. По сообщениям СМИ, о частичном возвращении зрителей на трибуны (от 2 до 4 тысяч человек в зависимости от ситуации с COVID-19 в том или ином регионе страны) 24 ноября может объявить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Нам бы всем очень хотелось, чтобы болельщики вернулись. Это наше главное желание сейчас», — сказал Нуну.
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