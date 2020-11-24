Хазенхюттль: «Саутгемптон» показал, что может играть с командами уровня «Вулвз»

Главный тренер английского «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал игру своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптона» (1:1).
«Я очень доволен. Для каждого сегодня это была очень тяжёлая игра, в первую очередь в тактическом плане — как шахматы. Соперник играл по схеме 4-3-3: мы этого не ждали, но нашлись, чем ответить. Мы не были на 100% сконцентрированы в последние полчаса игры, но после гола стало ясно, что три очка — это возможно. Но всё справедливо — обе команды заслужили ничью.
У нас было больше опасных моментов, но мы всё-таки пропустили. И тем не менее «Саутгемптон» показал свой максимум. У «Вулверхэмптона» отличная команда, и сегодня мы показали, что можем играть с коллективами такого уровня", — приводит слова Хазенхюттля ВВС.
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