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Гасперини: номинация «тренер года»? Обыграем «Ливерпуль», наберу пару баллов

Гасперини: номинация «тренер года»? Обыграем «Ливерпуль», наберу пару баллов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал своё попадание в номинацию на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

«Если мы обыграем «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, возможно, я смогу набрать пару баллов.

Честно говоря, очень хотелось бы победить. Я видел «Ливерпуль» в игре против «Лестера», и они в лучшей из воз. Хороший результат на «Энфилде» был бы очень важен для нашего продвижения в турнире.

Что касается номинации, то я немного удивлён. Прошлый сезон был важным для «Аталанты», мы хотим доказать, что номинация заслужена. Весь клуб рад этому.

Мы достигли удивительных результатов в прошлом сезоне: заявили о себе на мировом уровне. От такой работы всегда получаешь удовольствие, в будущем мы будем ценить это ещё сильнее", — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Гасперини: «Аталанта не меняла своих целей. Продолжаем искать перспективных игроков
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