Гасперини: номинация «тренер года»? Обыграем «Ливерпуль», наберу пару баллов

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал своё попадание в номинацию на приз тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

«Если мы обыграем «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов, возможно, я смогу набрать пару баллов.



Честно говоря, очень хотелось бы победить. Я видел «Ливерпуль» в игре против «Лестера», и они в лучшей из воз. Хороший результат на «Энфилде» был бы очень важен для нашего продвижения в турнире.



Что касается номинации, то я немного удивлён. Прошлый сезон был важным для «Аталанты», мы хотим доказать, что номинация заслужена. Весь клуб рад этому.



Мы достигли удивительных результатов в прошлом сезоне: заявили о себе на мировом уровне. От такой работы всегда получаешь удовольствие, в будущем мы будем ценить это ещё сильнее", — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.