Лэмпард: у меня есть планы на Жиру. Хочу, чтобы он остался в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с нападающим Оливье Жиру, который признался, что обеспокоен своим нынешнем положением в лондонском клубе.
«У меня есть планы на Оли, он очень важен для нашей команды. В прошлом сезоне он много играл, часто выходил в стартовом составе. Ему всегда будет хотеться играть больше, но для меня он — важная часть команды.
У нас очень хорошие отношения, и если он когда-либо чувствовал, будто это не так, я с радостью готов обсудить это с ним. Я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Лэмпарда Mirror.
Сообщалось, что Жиру может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени в преддверии чемпионата Европы. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что к январю форвард получит больше игровой практики.
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