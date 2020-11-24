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Лэмпард: у меня есть планы на Жиру. Хочу, чтобы он остался в «Челси»

Лэмпард: у меня есть планы на Жиру. Хочу, чтобы он остался в «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с нападающим Оливье Жиру, который признался, что обеспокоен своим нынешнем положением в лондонском клубе.

«У меня есть планы на Оли, он очень важен для нашей команды. В прошлом сезоне он много играл, часто выходил в стартовом составе. Ему всегда будет хотеться играть больше, но для меня он — важная часть команды.

У нас очень хорошие отношения, и если он когда-либо чувствовал, будто это не так, я с радостью готов обсудить это с ним. Я хочу, чтобы он остался», — приводит слова Лэмпарда Mirror.

Сообщалось, что Жиру может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени в преддверии чемпионата Европы. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что к январю форвард получит больше игровой практики.

«Я обеспокоен». Жиру высказался о своём положении в «Челси»
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