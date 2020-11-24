Дмитрий Тарасов разместил пост в поддержку российской вакцины от коронавируса

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса.



«Исполнился ровно год, как коронавирус охватил мир. Поначалу многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное. Теперь новая тема споров – вакцины. Для меня показатель, что вице-президент Telegram Илья Перекопский, а также генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Знаю, что моя публикация как красная тряпка для быка, но моё мнение положительное на этот счёт. А Вы бы сделали вакцину? У меня многие, кто не болел, хотят её сделать», — написал Тарасов.



В нынешнем сезоне 33-летний Тарасов принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги.

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