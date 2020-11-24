«Манчестер Сити» и Кевин Де Брёйне договорились о продлении контракта
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Todo Fichajes.
По данным источника, клуб продлит контракт с игроком до 2025 года. Сообщается, что хавбеку повысят зарплату, после чего он станет самым высокооплачиваемым игроком в команде наряду с Рахимом Стерлингом, который в ближайшие время также подпишет новое соглашение с «горожанами».
Действующий контракт 29-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. В сезоне-2020/2021 Кевин провёл 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
Де Брёйне — после матча с «Тоттенхэмом»: я больше не знаю правил
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:47
-
06:24
-
06:04
-
05:44
-
05:27
-
04:45
-
04:20
-
03:38
-
03:18
-
02:57
-
02:27
-
02:09
-
01:29
-
01:20
-
00:52
-
00:52
-
00:50
-
00:37
-
00:30
-
00:15
- 23 ноября 2020
-
23:57
-
23:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам