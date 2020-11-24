«Манчестер Сити» и Кевин Де Брёйне договорились о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне договорился с клубом о продлении контракта, сообщает Todo Fichajes.

По данным источника, клуб продлит контракт с игроком до 2025 года. Сообщается, что хавбеку повысят зарплату, после чего он станет самым высокооплачиваемым игроком в команде наряду с Рахимом Стерлингом, который в ближайшие время также подпишет новое соглашение с «горожанами».

Действующий контракт 29-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2023 года. В сезоне-2019/2020 Де Брёйне отдал 20 голевых передач, повторив рекорд английской Премьер-лиги, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. В сезоне-2020/2021 Кевин провёл 11 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.