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«Интер» возобновил интерес к Жиру. Конте лично заинтересован в трансфере

«Интер» возобновил интерес к Жиру. Конте лично заинтересован в трансфере
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

По данным источника, «Интер» готов подписать француза в январе 2021 года. Сообщается, что в его переходе заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

В январе 2020 года переход Жиру в миланский клуб сорвался. Сообщалось, что форвард согласовал с «нерадзурри» условия контракта и ожидал перехода в клуб. Однако «Интер» отказался от сделки, поскольку трансфер полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» оказался дороже, чем предполагалось, а хавбека Матиаса Весино продать так и не удалось.

Сообщалось, что Жиру может покинуть «Челси» из-за нехватки игрового времени в преддверии чемпионата Европы.

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