Игрок английского клуба, дважды схвативший соперника за гениталии, получит дисквалификацию

Футбольная ассоциация Англии (FA) накажет защитника «Престон Норт Энд» Дарнелла Фишера за поведение в матче 12-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).



Напомним, футболист, опекая защитника Каллума Патерсона в штрафной площади, схватил его за гениталии. Оппонент попытался обратить внимание судьи на инцидент, однако тот не отреагировал, после чего Фишер повторил захват.



Как сообщает Daily Mail, Дарнелл получит от FA дисквалификацию минимум на три матча. Его действия квалифицировали по статье регламента «агрессивное поведение».

«Престон», набрав 16 очков в 12 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Шеффилд Уэнсдей» (12) располагается на 21-й строчке и находится в трёх очках от зоны вылета.