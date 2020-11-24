Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«На райончике с братишкой». Дмитрий Комбаров выложил фото с братом Кириллом

«На райончике с братишкой». Дмитрий Комбаров выложил фото с братом Кириллом
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с братом Кириллом — защитником тульского «Арсенала».

«На райончике с братишкой», — написал Комбаров.

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Комбарова в "Инстаграме".

Кирилл Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата России Кирилл вышел на поле 19 раз и отдал три голевые передачи.

Дмитрий присоединился к «Крыльям Советов» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл на поле 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020