«На райончике с братишкой». Дмитрий Комбаров выложил фото с братом Кириллом
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с братом Кириллом — защитником тульского «Арсенала».
«На райончике с братишкой», — написал Комбаров.
Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Комбарова в "Инстаграме".
Кирилл Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата России Кирилл вышел на поле 19 раз и отдал три голевые передачи.
Дмитрий присоединился к «Крыльям Советов» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл на поле 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.
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