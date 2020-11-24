«На райончике с братишкой». Дмитрий Комбаров выложил фото с братом Кириллом

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с братом Кириллом — защитником тульского «Арсенала».

«На райончике с братишкой», — написал Комбаров.

Посмотреть фотографию можно на странице Дмитрия Комбарова в "Инстаграме".

Кирилл Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата России Кирилл вышел на поле 19 раз и отдал три голевые передачи.

Дмитрий присоединился к «Крыльям Советов» летом 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл на поле 19 матчей, стал автором 1 забитого мяча и отдал 2 результативные передачи.