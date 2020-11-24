«Думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле». Марат Сафин раскритиковал футболистов «Спартака»
Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин, болеющий за московский «Спартак», раскритиковал нынешних футболистов команды.
«Даня Медведев не за ту команду болеет, надо за «Спартак» болеть. Я всегда критикую «Спартак», не со злом. Когда они побеждали «Реал», доходили до полуфинала Лиги чемпионов, там играли Никифиров, Цымбаларь, Мостовой, это была серьёзная команда. А сейчас мы воду возим — хорошо, уверенно, красиво, получая такие деньги. Они думают, что Бекхэмы, но бегают еле-еле.
У нас двое теннисистов стоят в десятке лучших, а в футболе мы проигрываем Сербии 0:5. Вот это наш футбол. Я плакал, когда «Спартак» проигрывал «Нанту», а сейчас даже слёз нет», — приводятся слова Сафина на сайте телеканала «Матч».
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