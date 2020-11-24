«Краснодар» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 24 ноября, состоится матч «Краснодар» – «Севилья». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Гуидой. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери – Фабио Мареска.



«Краснодар», набрав 1 очко в трёх турах, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Севилья» (7) располагается строчкой выше, уступая по дополнительным показателям «Челси». Замыкает квартет «Ренн» (1).



В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три гола и потерпел поражение (2:3).

«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит». Онлайн. Парни, побеждать будем?! Последний шанс зацепиться за плей-офф ЛЧ.