В Бразилии команды сыграли на поле с кривой разметкой. Центральный круг был овальным

Матч третьего дивизиона чемпионата штата Парана в Бразилии между командами «Камбе» и «Паранавай» неожиданно привлёк всеобщее внимание.



Помимо качества газона желать лучшего оставляла разметка на нём. Если в одних местах она была нанесена в соответствии с правилами, то в других выглядела откровенно криво. Так, центральный круг оказался овальным, а центральная линия была похожа на зигзаг.

Видео с кривой разметкой в Бразилии:

Ранее в одном из матчей бразильской Серии D был забит невероятно эффектный гол. В ходе комбинации два футболиста совершили серию эффектных финтов, а завершилась атака красивым розыгрышем мяча, после которого нападающему осталось лишь закатить футбольный снаряд в пустые ворота.