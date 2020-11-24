Джанлуиджи Буффон не попал в заявку «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов

«Ювентус» объявил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем». В список, состоящий из 21 футболиста, не попал голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон.



Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Исраэль, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Куадрадо, Драгушин, Фработта, Артур, Рэмси, Маккенни, Кьеза, Рабьо, Бентанкур, Бернардески, Портанова, Кулушевски, Роналду, Мората, Дибала.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Ференцварош» состоится сегодня, 24 ноября, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Ювентус» набрал 6 очков в 3 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ференцварош» (1) — на четвёртом месте.