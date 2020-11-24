«Динамо» Киев — «Барселона»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Барселона». Встреча 4-го тура группового этапа пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции —149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» Киев — «Барселона» на «Чемпионате»

Обслужит встречу словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Помогать ему будут ассистенты Матей Жунич и Роберт Вукан. Резервный рефери — Нейц Кайтазович.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Барселона».

«Динамо» Киев занимает третье место в турнирной таблице группы G, набрав 1 очко. «Барселона» лидирует в группе, набрав 9 очков в трёх матчах.