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«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»: прямой эфир матча начнётся в 23:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир». Встреча 4-го тура группового этапа пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции —149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» на «Чемпионате»

Работать на матче будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Ионуц Аврам.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир».

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Истанбул Башакшехир» (3) — на четвёртом месте.

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