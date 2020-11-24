«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»: прямой эфир матча начнётся в 23:00

Сегодня, 24 ноября, состоится матч Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир». Встреча 4-го тура группового этапа пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции —149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир» на «Чемпионате»

Работать на матче будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр — Ионуц Аврам.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир».

«Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков. «Истанбул Башакшехир» (3) — на четвёртом месте.