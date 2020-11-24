Окриашвили пожелал удачи «Краснодару» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Севильей»

Бывший полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, выступающий за «Анортосис», пожелал удачи «быкам» в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».



«Привет, ребята! В первую очередь поздравляю с выходом в Лигу чемпионов, вы молодцы. И вам предстоит встреча с „Севильей“. Однажды мы побеждали их. Удачи! Я надеюсь, что вы выиграете, и буду за вас болеть, переживать. И Шапи, пожалуйста, смещайся в штрафной и бей через себя, брат», — сказал Окриашвили в видео, опубликованном на странице «Краснодара» в «Твиттере».

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Севилья» состоится сегодня, 24 ноября, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск.