Самир Ханданович: для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Интеру» нужно набрать семь очков

Капитан «Интера» Самир Ханданович поделился ожиданиями от заключительных матчей команды в Лиге чемпионов. Итальянский клуб замыкает турнирную таблицу в группе B, набрав лишь два очка. В 4-м туре «Интер» на своём поле будет принимать мадридский «Реал».

«Чтобы пройти в следующий раунд нам нужно набрать семь очков. Впереди ещё три матча, на кону стоит всё.

Завтрашняя игра имеет колоссальное значение. В таких матчах нужно, чтобы каждый футболист сыграл на пределе.

В первом матче мы играли хорошо, но, к сожалению, уступили. Иногда мы сами осложняем свою жизнь на поле. Нужно быть лучше и сильнее. Я не думаю, что это невозможно. Нужно понимать, что соперник, играя с «Интером», выкладывается немного больше, чем в матчах с другими противниками», — цитирует Хандановича Football Italia.