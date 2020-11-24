Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» сообщил об угрозах в свой адрес

«У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» сообщил об угрозах в свой адрес
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футболист брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал об угрозах в свой адрес после открытого письма игроков клуба с критикой начальника команды Валерия Корнеева.

«Произошла одна ситуация. Не знаю, наглость это или безрассудство. Под конец тренировки Корнеев привёл своего друга на базу. Ребята тренировались на естественном поле, я на искусственном бегал, восстанавливался после травмы. Вижу, Корнеев стоит и показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит, и Корнеев отходит в сторону. Этот меня окликает, я подхожу. Он говорит: „Слышишь, Корнеев — мой братуха, и вы его не обижайте. Вы что там за бред про него пишете?“ Я говорю, что это не бред, а чистая правда. Он говорит: „Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся“. Я спросил: „Ты мне что, угрожаешь?“ Он говорит: „Нет, я просто предупреждаю“. И это было во время занятия», — сказал Луканченков в интервью, опубликованном на странице Евгения Савина в «Инстаграме».

Игрок брянского «Динамо» назвал причины появления письма с критикой начальника команды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020