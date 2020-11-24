«У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» сообщил об угрозах в свой адрес

Футболист брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал об угрозах в свой адрес после открытого письма игроков клуба с критикой начальника команды Валерия Корнеева.
«Произошла одна ситуация. Не знаю, наглость это или безрассудство. Под конец тренировки Корнеев привёл своего друга на базу. Ребята тренировались на естественном поле, я на искусственном бегал, восстанавливался после травмы. Вижу, Корнеев стоит и показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит, и Корнеев отходит в сторону. Этот меня окликает, я подхожу. Он говорит: „Слышишь, Корнеев — мой братуха, и вы его не обижайте. Вы что там за бред про него пишете?“ Я говорю, что это не бред, а чистая правда. Он говорит: „Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся“. Я спросил: „Ты мне что, угрожаешь?“ Он говорит: „Нет, я просто предупреждаю“. И это было во время занятия», — сказал Луканченков в интервью, опубликованном на странице Евгения Савина в «Инстаграме».
- 24 ноября 2020
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