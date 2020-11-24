Черчесов: прежде всего я сам был шокирован результатом матча с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное завершение розыгрыша Лиги наций. Сборная России уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5).
«Не следовало ли уйти в отставку главному тренеру после поражения от Сербии? Главному тренеру сборной России не следовало уходить в отставку после 0:5. Если бы это следовало сделать, я бы это сделал.
Прежде всего я сам был шокирован результатом с Сербией. Есть глобальные задачи, которые мы решили.
Очень обидно, что Венгрия, которую мы обыграли и сыграли вничью, заняла первое место в группе, а не мы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций. Теперь команда соберётся весной перед Евро-2020.
Геннадий Орлов: какой смысл отправлять Черчесова в отставку?
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