Станислав Черчесов рассказал, как вёл себя в перерыве матча с Сербией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о беседе с футболистами в перерыве матча Лиги наций со сборной Сербии, который закончился со счётом 5:0 в пользу соперника. Уже после первого тайма россияне проигрывали со счётом 0:4.

«Это плюс-минус то же самое, что было и в Турции. Там мы потеряли игрока и стали проигрывать. Там я тоже настраивал игроков на отыгрыш, и были готовы сделать это. Хотели переломить игру, в игре всякое бывает.

Главное – быстро забить гол и поймать определённый ритм. Шуметь не надо, надо подсказывать, от шума ничего не изменится. А футболист, у которого не всё получается, он просит не шум, а точный подсказ, чтоб он знал, что делать, чтобы было лучше», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России заняла второе место в своей группе в Лиге наций. Теперь сборная соберётся весной перед Евро-2020.