Черчесов: не жалею, что не взяли Дзюбу на ноябрьские матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о собственном решении не вызывать на ноябрьские матчи капитана национальной команды Артёма Дзюбу. Форвард «Зенита» не был вызван в сборную после скандала с распространением интимного видео.

«У Артёма другая история, которую не хочу обсуждать. Ему тоже неприятно об этом всегда слышать. Эта пауза ему пошла на пользу. Принесла ли пользу нашей команде? Трудный вопрос. Жалею ли, что принял решение не брать Дзюбу? Нет», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В ноябре сборная России сыграла в товарищеском матче вничью со сборной Молдавии (0:0), а также проиграла в Лиге наций Турции (2:3) и Сербии (0:5). В результате россияне не смогли удержать первое место в турнирной таблице своей группы.