Станислав Черчесов — о ничьей с Молдавией: иногда бывают дни, что что-то идёт не так

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о товарищеском матче со сборной Молдавии. Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Мы всегда хотим выиграть, любую команду. Иногда бывают дни, что что-то не идёт. Этот сбор был вот такой, да и начался он наперекосяк. Три игрока остались здесь, потом они долетели, там мы двоих оставили, там троих. Нельзя было не играть, это официальная дата ФИФА. Единственное, о чём мы просили, – перенос в Россию, но они отказались из-за игры с Грецией. Нам просто выдали календарь, и всё.

Логистика не сыграла свою роль, всё было организованно. Мы и тут так тренируемся, у нас тот же ритм, только с перелётом», — сказал Черчесов в интервью в эфире «Матч ТВ».