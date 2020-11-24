Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» — «Севилья»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Краснодар» — «Севилья»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны составы «Краснодара» и «Севильи» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар»: Городов, Мартынович, Рамирес, Кабелла, Газинский, Олссон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Сулейманов.

«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Л. де Йонг, Ракитич, Мунир, Коунде, Оскар Родригес, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.

«Краснодар», набрав 1 очко в трёх турах, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Севилья» (7) располагается строчкой выше, уступая по дополнительным показателям лондонскому «Челси». Замыкает квартет «Ренн» (1).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020