«Краснодар» — «Севилья»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы «Краснодара» и «Севильи» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар»: Городов, Мартынович, Рамирес, Кабелла, Газинский, Олссон, Классон, Смольников, Кайо, Берг, Сулейманов.
«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Л. де Йонг, Ракитич, Мунир, Коунде, Оскар Родригес, Эскудеро, Диего Карлос, Фернандо.
«Краснодар», набрав 1 очко в трёх турах, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Севилья» (7) располагается строчкой выше, уступая по дополнительным показателям лондонскому «Челси». Замыкает квартет «Ренн» (1).
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