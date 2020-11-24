Владислав Игнатьев: сейчас для «Локомотива» лучший вариант увезти очки из Мадрида

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико», который состоится завтра, 25 ноября в Мадриде.

«Рад снова вернуться на этот стадион в Мадриде, здесь мы играли неоднократно, правда, очков не набирали. Дома мы играли неплохо, сейчас для нас самый лучший варит увезти очки.

Даже если сил нет, их надо находить, потому что очень важные матчи во всех турнирах, грех жаловаться, такой график, нужно выходить и показывать максимум.

Давно не играл в полузащите. Марко Николич поставил меня в атакующую линию. Мне там даже больше нравится. Но если буду нужен на другой позиции, с радостью там сыграю.

Уверен, мы лучше изучили «Атлетико», чем они нас», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.