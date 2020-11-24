Черчесов: лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда Антона Заболотного, которого критикуют многие болельщики и специалисты, считающие, что лучше давать шансы другим футболистам — в частности, Фёдору Чалову.

«Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте так — золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит пьёт чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл.

Чалов должен понять всё правильно. Сейчас нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента с ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только, я его таковым не считаю.

Марио очень хороший игрок, его мы заменили. Зобнин хороший, мы его заменили. Каждого по отдельности мы можем заменить, а когда их нет всех вместе, это сложно. Команда становится пластилиновой, нужно немного обрасти мясом, чтобы, когда нет Дзюбы и других, показывать игру. Время бежит, вот вам шанс, чтобы повести команду за собой. У нас вышли другие люди в матче с Сербией после 4:0», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».