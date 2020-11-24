Это'О: Месси стареет. «Барселоне» стоит обратить внимание на Мбаппе и Мукоко

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О поделился мнением о будущем каталонского клуба.



«Знаю, Месси даст „Барселоне“ ещё несколько лет, но он стареет. Клубу следует задуматься о будущем. Обратил бы внимание на Мбаппе и Мукоко из дортмундской „Боруссии“, он станет будущей звездой футбола», — приводит слова Это'О Mundo Deportivo.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне французский форвард в 7 матчах Лиги 1 забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

В августе Мукоко приступил к тренировкам с основной командой дортмундской «Боруссии». Камерунский форвард забил 128 мячей в 86 матчах за команды дортмундской «Боруссии» U17 и U19. Мукоко дебютировал за основную команду «Боруссии» в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой» (5:2).